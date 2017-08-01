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Posted 1 августа 2017, 10:24

Published 1 августа 2017, 10:24

Modified 1 октября, 13:34

Updated 1 октября, 13:34

Оператор связи в Ростове выплатил штраф за доступ к запрещенным сайтам

1 августа 2017, 10:24
Оператор связи ООО "Спеклис-Энтерпрайз" в Ростове-на-Дону заплатил штраф за неполное ограничение доступа к запрещенной информации в Сети, проинформировало управление Роскомнадзора по Ростовской области.

"Нарушение выявили в ходе мониторинга сети оператора посредством установленной автоматизированной системы контроля", - говорится в публикации.

Таким образом, оператор нарушил федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации.

По постановлению мирового суда Ростова организацию привлекли к штрафу в 50 тысяч рублей, еще 3 тысячи рублей заплатило ответственное должностное лицо компании.

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