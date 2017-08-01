"Почту России" наказали за несохранность посылок в Ростове

"В ведомство поступило обращение человека, пользующегося услугами "Почты России", в котором указано, что отделение компании в Ростове-на-Дону не придерживалось условий предоставления услуг почтовой связи", - сказано в сообщении.
По решению Арбитражного суда Ростовской области ФГУП "Почта России" приговорили к 2 штрафам по 31 тысячи рублей за каждое нарушение.
Напомним, ранее в Сети появилось сообщение, что житель Ростова нашел в пруду партию вскрытых посылок и писем. Компания по предписанию регионального УФПС начала внутреннюю проверку.
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