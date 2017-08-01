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"Почту России" наказали за несохранность посылок в Ростове

1 августа 2017, 12:39
ФГУП "Почта России" привлекли к административной ответственности за несоблюдение сроков отправки и несохранность международных почтовых отправлений, сообщил пресс-центр Роскомнадзора по Ростовской области.

"В ведомство поступило обращение человека, пользующегося услугами "Почты России", в котором указано, что отделение компании в Ростове-на-Дону не придерживалось условий предоставления услуг почтовой связи", - сказано в сообщении.

По решению Арбитражного суда Ростовской области ФГУП "Почта России" приговорили к 2 штрафам по 31 тысячи рублей за каждое нарушение.

Напомним, ранее в Сети появилось сообщение, что житель Ростова нашел в пруду партию вскрытых посылок и писем. Компания по предписанию регионального УФПС начала внутреннюю проверку.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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