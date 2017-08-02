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Ростовский арбитраж опроверг заявления журналистов о нарушениях судьи

2 августа 2017, 11:51
Арбитражный суд Ростовской области поставил под сомнение заявления журналистов о противозаконной деятельности судьи Ларисы Чебановой, которые стали поводом для проверки СК, сообщила RostovGazeta руководитель секретариата Арбитражного суда Ростовской области Ася Фаргиева.

В связи с тем, что в одном из радиостанций во вторник журналист сообщил о противоправных действиях судьи, глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. По сведениям корреспондента, Чебанова более 70 раз рассматривала дела Концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж, и вынесла оправдательный приговор по всем делам.

"Судьи комментариев не дают. В среду Чебанова, как обычно, вышла на работу", - говорит помощница судьи Чебановой Ольга Капелюха.

В пресс-службе Арбитражного суда информацию о том, что Чебанова более 70 раз рассматривала дело Концерна "Покровский" поставили под сомнение.

"А вы уверены, что Чебанова 70 раз рассматривала дело концерна? У нас все данные открытые, можете сами посмотреть в картотеке Арбитражного суда. Других комментариев я не уполномочена давать на сегодняшний момент", - сказала Ася Фаргиева.

Судя по картотеке данных Арбитражного суда, судья Чебанова всего три раза рассматривала дело в отношении концерна "Покровский" в 2012 и 2013 годах.

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