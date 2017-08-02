Ростовский арбитраж опроверг заявления журналистов о нарушениях судьи

В связи с тем, что в одном из радиостанций во вторник журналист сообщил о противоправных действиях судьи, глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. По сведениям корреспондента, Чебанова более 70 раз рассматривала дела Концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж, и вынесла оправдательный приговор по всем делам.
"Судьи комментариев не дают. В среду Чебанова, как обычно, вышла на работу", - говорит помощница судьи Чебановой Ольга Капелюха.
В пресс-службе Арбитражного суда информацию о том, что Чебанова более 70 раз рассматривала дело Концерна "Покровский" поставили под сомнение.
"А вы уверены, что Чебанова 70 раз рассматривала дело концерна? У нас все данные открытые, можете сами посмотреть в картотеке Арбитражного суда. Других комментариев я не уполномочена давать на сегодняшний момент", - сказала Ася Фаргиева.
Судя по картотеке данных Арбитражного суда, судья Чебанова всего три раза рассматривала дело в отношении концерна "Покровский" в 2012 и 2013 годах.