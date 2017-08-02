Ростовский арбитраж опроверг заявления журналистов о нарушениях судьи

В связи с тем, что в одном из радиостанций во вторник журналист сообщил о противоправных действиях судьи, глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку. По сведениям корреспондента, Чебанова более 70 раз рассматривала дела Концерна "Покровский", совладельцем которого является ее муж, и вынесла оправдательный приговор по всем делам.