Книгу о том, как быть счастливым в отношениях, презентовали в Ростове

Книга под сложным названием "Статус одиночество: самодостаточное соло или счастливый дуэт" по-живому, правдиво и без иллюзий раскрывает все этапы взаимоотношений между мужчиной и женщиной на протяжении совместной жизни. Состоит она из четырех глав, рассказывающих о том, с чего все начинается, как развивается, что мешает счастливому браку и каких действий лучше избежать.
"Люди часто не понимают, как выстраивать отношения в паре. Общество агрессивно навязывает стереотипы "сильной самодостаточной женщины", "свободного мужчины", забывая упомянуть о душевных терзаниях таких людей от одиночества и нехватки близкого человека. Люди разучились выстраивать длительные отношения, и при первых же сложностях расстаются в надежде встретить партнера получше. Эта книга раскрывает психологию отношений в паре, она показывает, с какими кризисами сталкиваются пары и как из этих кризисов выходить", - говорит Иченко.
В книге примеры из собственной терапевтической практики автора. Несмотря на то, что Наталия – квалифицированный психолог и тренер по лайф-терапии отношений, книга написана простым языком, понятным читателю. Автор намерено уходит от сложных терминов. Уже одного прочтения книги достаточно, чтобы изменить свою жизнь и отношение к партнеру, научиться озвучивать свои желания и слышать потребности партнера.
"Первое, что мешает нам построить счастливые отношения – это страхи. Мы боимся, прежде всего, потерять личную свободу, что, вступая в брак, нам придется изменить привычный образ жизни. Еще один страх, который одолевает партнеров – это страх потери любимого человека. Мы предпочитаем не привязываться друг к другу, чтобы не было больно. Наконец, мы боимся быть отвергнутыми. Если знаете, чего боитесь, то в книге есть некоторые практические шаги по преодолению страха", - полагает автор.
В завершении вечера каждый смог приобрести книгу с автографом и пожеланием автора, все гости получили конверты с предсказанием на будущее. В планах Наталии Иченко написать еще две книги о женских и мужских сценариях, а также о разнице восприятия у мужчин и женщин.