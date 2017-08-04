Книгу о том, как быть счастливым в отношениях, презентовали в Ростове

"Первое, что мешает нам построить счастливые отношения – это страхи. Мы боимся, прежде всего, потерять личную свободу, что, вступая в брак, нам придется изменить привычный образ жизни. Еще один страх, который одолевает партнеров – это страх потери любимого человека. Мы предпочитаем не привязываться друг к другу, чтобы не было больно. Наконец, мы боимся быть отвергнутыми. Если знаете, чего боитесь, то в книге есть некоторые практические шаги по преодолению страха", - полагает автор.