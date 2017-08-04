На Мариинском спиртзаводе в Ростовской области ввели наблюдение

Напомним, что процедура банкротства на спиртзаводе была инициирована в начале 2017 года компанией "Южный аграрий", которой предприятие задолжало миллион рублей. Позже долг выкупил гражданин Роман Акчурин, который вместе с руководством "Мариинского спиртзавода" вынес предложение заключить мировое соглашение и прекратить процедуру банкротства. Однако большинство кредиторов предприятия, в число которых вошел "Балтийский инвестиционный банк", выступили против такого исхода. И июле суд вынес решение о введении процедуры наблюдения.