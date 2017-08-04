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Posted 4 августа 2017, 15:00

Published 4 августа 2017, 15:00

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

На Мариинском спиртзаводе в Ростовской области ввели наблюдение

4 августа 2017, 15:00
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения на предприятии "Мариинский спиртзавод", зарегистрированном в Тацинском районе Ростовской области, информация об этом содержится в документах в электронной картотеке дел.

Напомним, что процедура банкротства на спиртзаводе была инициирована в начале 2017 года компанией "Южный аграрий", которой предприятие задолжало миллион рублей. Позже долг выкупил гражданин Роман Акчурин, который вместе с руководством "Мариинского спиртзавода" вынес предложение заключить мировое соглашение и прекратить процедуру банкротства. Однако большинство кредиторов предприятия, в число которых вошел "Балтийский инвестиционный банк", выступили против такого исхода. И июле суд вынес решение о введении процедуры наблюдения.

Ранее кредиторы также обращались в суд с требованием признать спиртзавод банкротом, но предприятие погасило задолженность и дела были закрыты.

Также завод не раз привлекался к административной ответственности Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Так, около года назад ведомство намеревалось отозвать у предприятия лицензию на производство алкогольных напитков из-за нарушения техусловий. Однако тогда арбитраж принял сторону спиртзавода.

Предприятие "Мариинский спиртзавод" являлся частью группы компаний RONEe`S, контроль над которой осуществлял бизнесмен Евгений Ладик. Предприниматель был убит в 2007 году.

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