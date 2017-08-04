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Posted 4 августа 2017, 05:36

Published 4 августа 2017, 05:36

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Торговать квасом запретили на улицах Таганрога ради фаст-фуда

4 августа 2017, 05:36
Торговать лимонадом и квасом запретили на улицах города Таганрога в пользу фаст-фуда для повышения туристической привлекательности города, сообщила начальник управления потребительского рынка товаров и услуг администрации города Елена Лабуцкая.

По ее словам, плотность застройки центральной части города Таганрога такова, что размещать здесь новые объекты торговли можно только на тротуарах и вблизи жилых домов, что вызывает возмущение местных жителей.

"Что касается сезонной торговли, мы ушли от реализации кваса. в городе будут установлены стилизованные холодильные витрины. У нас есть постановление, в котором мы ограничиваем размещение точек с квасом, потому что город небольшой, исторический, архитектурный. Здесь должно быть размещение вспомогательной сети: прохладительные напитки, фаст-фуд", - говорит она.

По словам Лабурцевой, каждый второй предприниматель просит разместить его объект торговли у местного рынка в центральной части города. У власти свое видение. "Мы сегодня видим развитие торговых павильонов в строящихся районах с неразвитой инфраструктурой", - подчеркнула она.

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#Экономика#Новости
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