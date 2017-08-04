Торговать квасом запретили на улицах Таганрога ради фаст-фуда

"Что касается сезонной торговли, мы ушли от реализации кваса. в городе будут установлены стилизованные холодильные витрины. У нас есть постановление, в котором мы ограничиваем размещение точек с квасом, потому что город небольшой, исторический, архитектурный. Здесь должно быть размещение вспомогательной сети: прохладительные напитки, фаст-фуд", - говорит она.