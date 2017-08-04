Торговать квасом запретили на улицах Таганрога ради фаст-фуда

Posted 4 августа 2017, 05:36
Published 4 августа 2017, 05:36
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
По ее словам, плотность застройки центральной части города Таганрога такова, что размещать здесь новые объекты торговли можно только на тротуарах и вблизи жилых домов, что вызывает возмущение местных жителей.
"Что касается сезонной торговли, мы ушли от реализации кваса. в городе будут установлены стилизованные холодильные витрины. У нас есть постановление, в котором мы ограничиваем размещение точек с квасом, потому что город небольшой, исторический, архитектурный. Здесь должно быть размещение вспомогательной сети: прохладительные напитки, фаст-фуд", - говорит она.
По словам Лабурцевой, каждый второй предприниматель просит разместить его объект торговли у местного рынка в центральной части города. У власти свое видение. "Мы сегодня видим развитие торговых павильонов в строящихся районах с неразвитой инфраструктурой", - подчеркнула она.