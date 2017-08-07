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В Ростовской области на 15% сократилось число сертификатов на маткапитал

7 августа 2017, 13:07
За 7 месяцев 2017 года в Ростовской области получили сертификаты на материнский капитал свыше 10,3 тысячи семей, говорится в сообщении регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

В сравнении с таким же временным периодом прошлого года число оформленных сертификатов упало на 15%. Однако, как отмечают специалисты ПФР, отрицательная динамика не связана с падением интереса граждан к программе маткапитала. Так, в 2016 году владельцы материнского капитала получили возможность обращаться за единовременной выплатой из суммы маткапитала. Для этого у семьи кроме права на маткапитал на руках должен быть и сертификат. Поэтому семьи, которые до этого не получали сертификат, но имели на него право, за первые 6 месяцев прошлого года активно обращались в ПФР за получением соответствующего документа для того, чтобы получить единовременную выплату.

Всего за период действия программы в Ростовской области было выдано 207 тысяч госсертификатов на материнский капитал.

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