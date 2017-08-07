В Ростовской области на 15% сократилось число сертификатов на маткапитал

В сравнении с таким же временным периодом прошлого года число оформленных сертификатов упало на 15%. Однако, как отмечают специалисты ПФР, отрицательная динамика не связана с падением интереса граждан к программе маткапитала. Так, в 2016 году владельцы материнского капитала получили возможность обращаться за единовременной выплатой из суммы маткапитала. Для этого у семьи кроме права на маткапитал на руках должен быть и сертификат. Поэтому семьи, которые до этого не получали сертификат, но имели на него право, за первые 6 месяцев прошлого года активно обращались в ПФР за получением соответствующего документа для того, чтобы получить единовременную выплату.