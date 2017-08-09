Число средних предприятий в Ростовской области снизилось почти на 25%

Во вторник были подведены итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области за 2015 год.
Согласно законодательству РФ, сплошное статистическое наблюдение проводится в стране раз в пять лет. "В 2010 году средних предприятий насчитывалось 633, а в 2015 их количество составило 482", - следует из отчета Ростовстата.
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" были установлены предельные значения показателей, используемые для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП по размеру дохода от осуществления предпринимательской деятельности: до 120 миллионов рублей - микропредприятия, до 800 миллионов рублей - малые предприятия, до 2 миллиардов рублей - средние предприятия.
По словам Самойловой, внесение изменений в российское законодательство по изменению пороговых значений повлияло на процессы, которые происходили в бизнес-среде между крупными, средними и малыми предприятиями. "Тот бизнес, который удобно чувствовал себя в малых предприятиях, там и остался, а те, кто превысил пороговые значения в малом и среднем бизнесе, перешел в крупные и средние предприятия", - сообщила спикер. Она также отметила, что уменьшение количества числа средних предприятий не повлияло на уменьшение эффективности работ и вкладу в общие экономические показатели.