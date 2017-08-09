Число средних предприятий в Ростовской области снизилось почти на 25%

По словам Самойловой, внесение изменений в российское законодательство по изменению пороговых значений повлияло на процессы, которые происходили в бизнес-среде между крупными, средними и малыми предприятиями. "Тот бизнес, который удобно чувствовал себя в малых предприятиях, там и остался, а те, кто превысил пороговые значения в малом и среднем бизнесе, перешел в крупные и средние предприятия", - сообщила спикер. Она также отметила, что уменьшение количества числа средних предприятий не повлияло на уменьшение эффективности работ и вкладу в общие экономические показатели.