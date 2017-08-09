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Число средних предприятий в Ростовской области снизилось почти на 25%

9 августа 2017, 13:05
Количество средних предприятий за 5 лет снизилось почти на 25%, сообщила на пресс-конференции по бизнес-переписи и малому бизнесу временно исполняющая обязанности руководителя Ростовстата Марина Самойлова.

Во вторник были подведены итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области за 2015 год.

Согласно законодательству РФ, сплошное статистическое наблюдение проводится в стране раз в пять лет. "В 2010 году средних предприятий насчитывалось 633, а в 2015 их количество составило 482", - следует из отчета Ростовстата.

Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" были установлены предельные значения показателей, используемые для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП по размеру дохода от осуществления предпринимательской деятельности: до 120 миллионов рублей - микропредприятия, до 800 миллионов рублей - малые предприятия, до 2 миллиардов рублей - средние предприятия.

По словам Самойловой, внесение изменений в российское законодательство по изменению пороговых значений повлияло на процессы, которые происходили в бизнес-среде между крупными, средними и малыми предприятиями. "Тот бизнес, который удобно чувствовал себя в малых предприятиях, там и остался, а те, кто превысил пороговые значения в малом и среднем бизнесе, перешел в крупные и средние предприятия", - сообщила спикер. Она также отметила, что уменьшение количества числа средних предприятий не повлияло на уменьшение эффективности работ и вкладу в общие экономические показатели.

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