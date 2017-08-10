Долги управляющих компаний в Ростове за электроэнергию выросли на 20%

Posted 10 августа 2017, 13:24
Published 10 августа 2017, 13:24
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
При этом быстрее всех долги за электроэнергию росли в первом полугодии 2017 года у управляющих компаний. По сравнению с данными за аналогичный период 2016 года их долг вырос на 20,4% до 819 миллионов рублей. Предприятия сектора жилищно-коммунального хозяйства задолжали поставщику энергии 1,4 миллиарда рублей, что выше прошлогоднего показателя на 19,7%.
Реализованный объем электроэнергии за первые шесть месяцев года составил 4,84 миллиарда киловатт-час, что на 3,4 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее также сообщалось, что долги жителей Ростова за электроэнергию перед предприятием достигают 986 миллиона рублей, при этом 565 миллионов рублей приходится на просроченную задолженность.
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