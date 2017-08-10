Долги управляющих компаний в Ростове за электроэнергию выросли на 20%

При этом быстрее всех долги за электроэнергию росли в первом полугодии 2017 года у управляющих компаний. По сравнению с данными за аналогичный период 2016 года их долг вырос на 20,4% до 819 миллионов рублей. Предприятия сектора жилищно-коммунального хозяйства задолжали поставщику энергии 1,4 миллиарда рублей, что выше прошлогоднего показателя на 19,7%.