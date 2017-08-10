Ростовская область не может найти, чем привлечь иностранных туристов

Следствие валютной нестабильности
По данным заместителя министра экономического развития Ростовской области Евгения Мамичева, за последние три года турпоток в регион увеличился примерно на 30 тысяч человек, ежегодно область принимает больше одного миллиона туристов. Так что интересует миллион человек в Ростовской области и как сделать, чтобы этот интерес не погас?
Пик туризма в России последних лет приходится на период нестабильного курса рубля, считает ведущий аналитик компании "Аналитик-Сервис" Антон Быков.
Если в целом по России в 2014 иностранцы стали использовать гостиницы, санатории и хостелы чаще на 3,6%, а россияне – на 3,8%, то в Южном федеральном округе прирост составил 157% и 30% соответственно. "Отчасти это конечно связанно со сложной обстановкой на границе с Украиной, но основной вклад в картину все же внесли туристы", - считает эксперт. Больше всего посетителей пришлось на курортный Краснодарский край – там в гостиницах останавливалось на 274% больше иностранцев и 48% россиян. "В Ростовской области ситуация была намного скромнее, прирост по иностранцам - 1%, достиг отметки в 45,8 тысяч, а по россиянам - 66%, достигнув 638 тысячи", - привел данные Быков.
Через год туристическая эйфория начала заканчиваться вместе со стабилизацией рубля. "В Ростовской области в 2015 году отелями воспользовались лишь на 14% иностранцев больше, чем в 2014 году – 52,2 тысячи", - рассказал аналитик.
Согласно данным заместителя министра экономики по региону, общий поток туристов за 2013-2016 года вырос на 3%. По итогам 2016 года удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте (характеризует уровень развития туризма как экономической системы региона) составил 12 миллиардов рублей, что превысило показатели предыдущего года на 0,12 %.
Ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает, что особенность Ростовской области заключается в том, что в ее туристический комплекс включены различные виды туризма: водный, лечебно-оздоровительный, историко-культурный, событийный. "Курорты Азовского моря – одна из важнейших зон отдыха в области. Сюда прибывают туристы из различных регионов России. В основном из Центрального округа (36%), Южного (без учета Ростовской области, 26%), Северо-Западного (8%), Северо-Кавказского (7%)", - сообщает аналитик. Он считает, что иностранные туристы в донском регионе представлены, в основном, жителями СНГ. По данным заместителя министра экономики Ростовской области, по количеству путешествующих иностранцев Ростовская область находится на 12 месте из 85 регионов России с показателем 61,7 тысяч человек в год.
Однако представители водного туристического бизнеса отмечают, что приезжих из других стран в общем потоке немного. "Большинство людей, которые обращаются для путешествий на плотах, - соотечественники, иностранцев не так много. Сложно сказать из каких городов туристов больше всего, так как у нас команды сборные со всей России от Калининграда до Владивостока", - комментирует ситуацию представитель "Донской Плотилии" Анастасия Иванова-Васильевская.
По ее словам, среди людей, которые предпочитают отдых на плотах ростовчан путешествует максимум 30%. "Ростовчане хотят увидеть дикую природу в радиусе ста километров. Мысль о том, что нужно проехать четыреста километров на несудоходный чистый Дон, ими воспринимается трудно", - говорит Иванова-Васильевская.
Она отмечает, что путешествия на плотах - довольно узкий сегмент, хотя они становятся все популярнее. "В таком масштабе путешествия на плотах развиты только в Ростовской области. Есть несколько компаний в других регионах, но они небольшие", - сообщает представитель фирмы. По ее словам, за последние десять лет так отдыхать стало больше людей с детьми, раньше на плотах плавали, в основном, мужские компании.
Помимо пляжного отдыха на побережьях Азовского моря и берегах Дона и Северского Донца среди самых популярных видов туризма заместитель министра экономики по региону назвал событийный туризм (фестивали "Донская уха", "Донская лоза", "Оборона Таганрога 1855", "Осада Азова") и винные туры. "С 2016 года стал набирать популярность гастрономический туризм. Многие региональные туроператоры предлагают туры на донские винодельни в Цимлянский, Азовский, Усть-Донецкий и другие районы Ростовской области", - отмечает министр.
Будущее туризма Ростовской области зависит от рекламы
Развитие туризма в регионе зависит от рекламы, уверен председатель комиссии Ростовской-на-Дону городской думы по туризму Андрей Баев. "Нам поможет позиционирование Ростовской области в федеральных СМИ как туристической, развитие сайтов. При этом нужно, чтобы люди приехали и получили достойный сервис и интересный туристический продукт", - считает он. По его мнению, для этого необходимо развивать отношения между бизнесом и властью, государственно-частное партнерство.
Еще один механизм привлечения путешественников – система "такс фри", то есть возврат налога на добавленную стоимость при выезде из страны. Есть шанс, что он появится в России, сначала в городах с большим турпотоком - в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
"Сейчас у нас в таком пилотном режиме несколько регионов будут работать. Но если это получит более широкое распространение - я думаю, что мы и товарооборот здесь можем серьезно нарастить за счет приезжающих туристов", - сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Председатель комиссии Ростовской-на-Дону городской думы по туризму считает, что метод "такс фри" не увеличит турпоток, но поможет рознице. "Бюджет не потеряет сильно, выиграет розница, и мы покажем, что открыты мировому опыту", - пояснил он. По мнению председателя, важно, каким будет механизм реализации идеи. "Нужно изначально освободить от уплаты НДС. Если налог будет возвращаться, то зная нашу систему, контрагенты начнут судиться и проклянут нас", - сказал он.
Вместе с тем, все опрошенные эксперты ожидают увеличения туристического потока в связи с ЧМ – 2018. "Строительство новых аэропорта, стадиона мирового уровня, гостиничных объектов обеспечат прорыв в инфраструктуре туризма области. А приток гостей на чемпионат позволит дополнительно "открыть" россиянам и иностранцам привлекательность и специфику туристического комплекса Ростовской области", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.
В 2017 году на развитие туристической отрасли направлено в 7,5 раз больше средств по сравнению с 2016 годом, привел данные заместитель министра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев. Однако иностранцы сталкиваются в регионе с недостаточной навигацией на английском языке. "Это касается указателей, меню, а также владения иностранным языком обслуживающего персонала, в том числе в гостиницах и на транспорте", - пояснил Мамичев.
На туристических объектах Ростовской области не всегда достаточно хорошо работает сервис, считает председатель комиссии Ростовской-на-Дону городской думы по туризму Андрей Баев. "На Павло-Очаковской косе есть незаконная постройка, которую нужно сносить. Надо все это в порядок привести, там можно сделать комплекс и апартаменты", - сказал он.
Баев выделил несколько кластеров, которые необходимо развить в регионе: верхний Дон, средний Дон (на котором раньше был санаторий для шахтеров), Азовское море и Таганрог, потому что иностранцев интересует Антон Павлович Чехов. "И если правильно соединить все исторические вехи: Старочеркасск, Новочеркасск, Азов, то люди сюда поедут. Нужно только найти инвестиции, которые сделают достойную инфраструктуру", - считает председатель.
По словам заместителя министра экономического развития Ростовской области Евгения Мамичева, в декабре 2017 года министерство совместно с профильным комитетом Законодательного собрания Ростовской области и заинтересованной общественностью завершит работу над проектом областного закона "О туризме в Ростовской области". "Его принятие позволит на муниципальном уровне более эффективно осуществлять практические меры в сфере туризма", - считает Мамичев. Он сообщил, что в конце 2017 года будет разработана маркетинговая стратегия туристской привлекательности региона для его эффективного продвижения на российском и мировом туристских рынках.