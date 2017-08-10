Ростовская область не может найти, чем привлечь иностранных туристов

Если в целом по России в 2014 иностранцы стали использовать гостиницы, санатории и хостелы чаще на 3,6%, а россияне – на 3,8%, то в Южном федеральном округе прирост составил 157% и 30% соответственно. "Отчасти это конечно связанно со сложной обстановкой на границе с Украиной, но основной вклад в картину все же внесли туристы", - считает эксперт. Больше всего посетителей пришлось на курортный Краснодарский край – там в гостиницах останавливалось на 274% больше иностранцев и 48% россиян. "В Ростовской области ситуация была намного скромнее, прирост по иностранцам - 1%, достиг отметки в 45,8 тысяч, а по россиянам - 66%, достигнув 638 тысячи", - привел данные Быков.