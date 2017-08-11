rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 августа 2017, 12:35

Published 11 августа 2017, 12:35

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Авиаперевозчик "Донавиа" признан банкротом

11 августа 2017, 12:35
Арбитражный суд Ростовской области инициировал конкурсное производство в отношении "дочки" "Аэрофлота" авиакомпании "Донавиа", говорится в документах в электронной картотеке дел.

Инициатором процедуры банкротства выступил "Аэрофлот". В начале текущего года в компании "Донавиа" была введена процедура наблюдения.

Как сообщалось ранее, около года назад Арбитражный суд города Москвы взыскал с донского авиаперевозчика задолженность в размере 884 миллионов рублей по договору займа, заключенного в апреле 2016 года. "Донавиа" иск признало полностью.

Напомним, что компания "Донавиа" прекратила свою работу в марте 2016 года, на ее базе был создан региональный филиал объединенной авиакомпании "Россия", которая появилась благодаря слиянию "дочек" "Аэрофлота" - Orenair и "Донавиа".

р2

Боитесь ли вы летать?
Проголосовало: 0 чел.
#Анна Петрова#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика