Авиаперевозчик "Донавиа" признан банкротом

Posted 11 августа 2017, 12:35
Published 11 августа 2017, 12:35
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Инициатором процедуры банкротства выступил "Аэрофлот". В начале текущего года в компании "Донавиа" была введена процедура наблюдения.
Как сообщалось ранее, около года назад Арбитражный суд города Москвы взыскал с донского авиаперевозчика задолженность в размере 884 миллионов рублей по договору займа, заключенного в апреле 2016 года. "Донавиа" иск признало полностью.
Напомним, что компания "Донавиа" прекратила свою работу в марте 2016 года, на ее базе был создан региональный филиал объединенной авиакомпании "Россия", которая появилась благодаря слиянию "дочек" "Аэрофлота" - Orenair и "Донавиа".
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