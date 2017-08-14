Массовой драки в ресторане в Ростове не было – МВД

В соцсетях появилась информация о том, что из-за женщины в ресторане "Седьмое небо" в Ростове произошла массовая драка. Один из зачинщиков драки, по словам очевидцев, оказал внимание посетительнице заведения, после чего и завязалась потасовка. Всего, как утверждают свидетели инцидента, в драке приняли участие около 10 человек.