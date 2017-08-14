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Массовой драки в ресторане в Ростове не было – МВД

14 августа 2017, 12:00
Информация о массовой драке ночью в воскресенье в одном из ресторанов Ростова-на-Дону не подтвердилась, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

В соцсетях появилась информация о том, что из-за женщины в ресторане "Седьмое небо" в Ростове произошла массовая драка. Один из зачинщиков драки, по словам очевидцев, оказал внимание посетительнице заведения, после чего и завязалась потасовка. Всего, как утверждают свидетели инцидента, в драке приняли участие около 10 человек.

"Информация о произошедшем поступила в 2 часа ночи. На место прибыли сотрудники полиции. Были опрошены свидетели ЧП, однако информация о массовой драке не подтвердилась. Проводится проверка", - отметили в ведомстве.

Вы были свидетелем массовой драки?
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