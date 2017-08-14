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Posted 14 августа 2017, 07:12

Published 14 августа 2017, 07:12

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Под Ростовом обманутые дольщики пострадали из-за власти

14 августа 2017, 07:12
Обманутые дольщики ЖК "Арт Транс" Аксайского района пострадали из-за несогласованных действий администрации Ростовской области и всех структур, рассказала одна из участниц митинга обманутых дольщиков Светлана Силаева.

В субботу в городе Аксае прошла протестная акция обманутых дольщиков Ростовской области из таких городов как Батайск, Азов, Ростов-на-Дону, Аксай, Шахты.

"Обманутые дольщики ЖК "Арт Транс" попали в такую ситуацию из-за несогласованных действий администрации Ростовской области и всех структур", - сообщила Силаева.

По ее словам, застройщику в свое время неправомерно было выдано разрешение на строительство дома. На основании договора были аккредитованы банки, выдан материнский капитал жилищные сертификаты. В связи с банкротством застройщика сейчас это все выплыло наружу.

"Земли, которые были изначально выданы застройщику, использовались не по целевому назначению, так как они предназначены под индивидуальный жилой дом", - добавила спикер.

Срок окончания строительства ЖК "Арт Транс" и получения разрешения на ввод домов в эксплуатацию – 4 квартал 2013 года - 1 квартал 2015 года. На сегодняшний день из всего объема застройщиком выполнены только работы по монтажу фундамента жилого дома.

#Общество#Новости#Видео
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