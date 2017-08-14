Под Ростовом обманутые дольщики пострадали из-за власти

Posted 14 августа 2017, 07:12
Published 14 августа 2017, 07:12
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
В субботу в городе Аксае прошла протестная акция обманутых дольщиков Ростовской области из таких городов как Батайск, Азов, Ростов-на-Дону, Аксай, Шахты.
"Обманутые дольщики ЖК "Арт Транс" попали в такую ситуацию из-за несогласованных действий администрации Ростовской области и всех структур", - сообщила Силаева.
По ее словам, застройщику в свое время неправомерно было выдано разрешение на строительство дома. На основании договора были аккредитованы банки, выдан материнский капитал жилищные сертификаты. В связи с банкротством застройщика сейчас это все выплыло наружу.
"Земли, которые были изначально выданы застройщику, использовались не по целевому назначению, так как они предназначены под индивидуальный жилой дом", - добавила спикер.
Срок окончания строительства ЖК "Арт Транс" и получения разрешения на ввод домов в эксплуатацию – 4 квартал 2013 года - 1 квартал 2015 года. На сегодняшний день из всего объема застройщиком выполнены только работы по монтажу фундамента жилого дома.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]