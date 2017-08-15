Арбитраж взыскал с "Евродона" 12 млн в пользу ростовского поставщика кормов

Posted 15 августа 2017, 06:03
Published 15 августа 2017, 06:03
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
В 2015 году между партнерами был заключен договор на поставку пшеницы и кукурузы, по которому производитель индейки задолжал поставщику 11,1 миллиона рублей. Требование об оплате задолженности и неустойки в размере 882 тысячи рублей "Евродон" проигнорировал, что стало поводом для обращения ООО "Изобилие" в суд.
В ходе судебного разбирательства, истец уточнил сумму неустойки и она выросла до 1,26 миллиона рублей. В результате суд вынес решение о взыскании 12,4 миллиона рублей с компании "Евродон".
Напомним, что ранее ростовский производитель растительного масла "Донмаслопродукт" через суд добился взыскания с "Евродона" свыше 33 миллионов рублей задолженности по договору поставки гранулированного подсолнечного шрота. Компания также по решению суда возместит 2,6 миллиона рублей задолженности компании "Кубаньагропрод".
Кроме того, в на сайте суда имеются сведения об иске таганрогского "Юнигрэйн Плюс" о взыскании 14,5 миллиона рублей задолженности с компании "Евродон".
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