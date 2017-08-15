Арбитраж взыскал с "Евродона" 12 млн в пользу ростовского поставщика кормов

В 2015 году между партнерами был заключен договор на поставку пшеницы и кукурузы, по которому производитель индейки задолжал поставщику 11,1 миллиона рублей. Требование об оплате задолженности и неустойки в размере 882 тысячи рублей "Евродон" проигнорировал, что стало поводом для обращения ООО "Изобилие" в суд.