Известный блогер Соболев запустил в "ВКонтакте" собственное шоу

Posted 15 августа 2017, 07:04
Published 15 августа 2017, 07:04
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
"Блогер возит известных людей на такси и задает вопросы, которые относятся к школьной программе. Премьера первого эпизода состоялась в понедельник", - говорится в публикации.
Отмечается, что гостем оказался блогер Wylsacom. Далее передачу посетят музыкант Егор Крид, блогер Марьяна Ро.
Призовой фонд на каждую передачу составляет почти 50 тысяч рублей. При этом деньги достанутся пользователям которые станут авторами самых интересных вопросов.
Всего выйдет 12 выпусков передачи. Публиковать их будут один раз в 7 дней.
Напомним, Соболев стал популярен после того, как начал снимать на видео розыгрыши людей.
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