Международную битву роботов организуют в Сочи

Posted 17 августа 2017, 06:58
Published 17 августа 2017, 06:58
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
"Состоится чемпионат по боям роботов. Их владельцы будут управлять механизмами с помощью пультов", - говорится в публикации.
Отмечается, что роботы различаются вооружением и внешним видом. Проигравшая машина сразу же выбывает.
По данным организаторов, в мероприятии поучаствуют представители Великобритании, Индии, Китая Подобные соревнования проводятся в третий раз. Однако международными они стали впервые.
Битва состоится в октябре.
р1