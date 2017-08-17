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Posted 17 августа 2017, 06:58

Published 17 августа 2017, 06:58

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Международную битву роботов организуют в Сочи

17 августа 2017, 06:58
В Сочи организуют международную битву роботов, участниками станут представители нескольких стран, сообщают организаторы.

"Состоится чемпионат по боям роботов. Их владельцы будут управлять механизмами с помощью пультов", - говорится в публикации.

Отмечается, что роботы различаются вооружением и внешним видом. Проигравшая машина сразу же выбывает.

По данным организаторов, в мероприятии поучаствуют представители Великобритании, Индии, Китая Подобные соревнования проводятся в третий раз. Однако международными они стали впервые.

Битва состоится в октябре.

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#Технологии#Новости#Видео
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