Приучить взрослого человека к чтению невозможно — эксперт

По его словам, на чтение книг россияне тратят не более 10 минут в день, отдавая предпочтение просмотру телепередач и соцсетям. Более 50% взрослого населения не читает вообще. "Мы были самой читающей страной в СССР. До недавнего времени у нас наблюдался кризис чтения, но сегодня предпринимаются первые попытки, чтобы эту ситуацию переломить. Например, наши четвероклассники занимают одно из первых мест в Европе по пониманию того, что они прочитали. Они могут пересказать фрагмент прочитанного, ответить на вопросы. Однако после восьмого класса по этому же показателю мы спускаемся уже на 20-е место. Такое образование", - говорит Чеченев.