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Приучить взрослого человека к чтению невозможно — эксперт

21 августа 2017, 13:43
Приучить взрослого человека к чтению практически невозможно, считает президент Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) Константин Чеченев.

"Думаю, что это нереально, да и не работают у нас над этим", - рассказал он в интервью RostovGazeta.

По его словам, на чтение книг россияне тратят не более 10 минут в день, отдавая предпочтение просмотру телепередач и соцсетям. Более 50% взрослого населения не читает вообще. "Мы были самой читающей страной в СССР. До недавнего времени у нас наблюдался кризис чтения, но сегодня предпринимаются первые попытки, чтобы эту ситуацию переломить. Например, наши четвероклассники занимают одно из первых мест в Европе по пониманию того, что они прочитали. Они могут пересказать фрагмент прочитанного, ответить на вопросы. Однако после восьмого класса по этому же показателю мы спускаемся уже на 20-е место. Такое образование", - говорит Чеченев.

Прививать привычку к чтению, по его словам, необходимо со школьной скамьи.

"Моя дочь училась в школе академии наук. Так вот до 4-го класса они первые 15 минут каждого урока уделяли чтению. Она читает до сих пор", - рассказывает Чеченев.

По его словам, не бывает второсортной литературы, и если сегодня человек прочитал детективы популярных авторов, то завтра он возьмется и за серьезную книгу. "Книги можно читать разные, в зависимости от настроения и жизненных ситуаций. Почему мы должны кого-то ограничивать в праве выбора? К тому же, если человек прочитает одну книгу, у него появится интерес к другой", - полагает книгоиздатель.

Полную версию интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

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