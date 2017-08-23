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Posted 23 августа 2017, 14:30

Published 23 августа 2017, 14:30

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Глава МЧС РФ наградил участников ликвидации пожаров в Ростовской области

23 августа 2017, 14:30
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Глава МЧС РФ Владимир Пучков наградил специалистов, которые участвовали в тушении крупных пожаров в Ростовской области, сообщается на сайте министерства.

"Среди награжденных есть летчики и пожарные МЧС РФ, а также полицейские. Им были вручены медали "За отвагу на пожаре", - говорится в публикации.

Кроме того, к госнаграде представят сотрудника МЧС, который пострадал при тушении огня в Ростове.

Напомним, в регионе за последнее время произошло 2 крупных возгорания. Одно из них случилось в Усть-Донецком районе. Огонь тушили практически неделю. Загорелась трава и перекинулась на лесной массив.

Кроме того, в донской столице выгорели более 100 домов. Инцидент случился на улице Нижегородской. Пострадали почти 60 человек. В обоих пожарах применялась авиация.

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#Пожар на "Театралке"#Новости
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