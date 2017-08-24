Банк "Открытие" отрицает проблемы с контакт-центром

Ранее часть клиентов банка жаловалась на проблемы с телефоном поддержки. По их словам, время ожидания ответа затягивалось, встречалась множественная переадресация от сотрудника к сотруднику внутри банка. "Вчера звонил в колл-центр, после небольшого футбола по отделам мне сказали что все сотрудники ипотечного отдела заняты, записали номер телефона для связи и обещали что мне позвонит сотрудник. Никто не позвонил", - писал один из клиентов на сайте отзывов в июле. По данным сайта, пользователю предоставили консультацию специалиста уже после жалобы.