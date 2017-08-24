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Банк "Открытие" отрицает проблемы с контакт-центром

24 августа 2017, 12:47
Проблем к контакт-центром у банка "Открытие" не было, сообщил представитель пресс-службы банка в ответ на запрос RostovGazeta.

"Контакт-центр работал и работает в штатном режиме, никаких проблемных ситуаций не зафиксировано", - следует из сообщения.

Ранее часть клиентов банка жаловалась на проблемы с телефоном поддержки. По их словам, время ожидания ответа затягивалось, встречалась множественная переадресация от сотрудника к сотруднику внутри банка. "Вчера звонил в колл-центр, после небольшого футбола по отделам мне сказали что все сотрудники ипотечного отдела заняты, записали номер телефона для связи и обещали что мне позвонит сотрудник. Никто не позвонил", - писал один из клиентов на сайте отзывов в июле. По данным сайта, пользователю предоставили консультацию специалиста уже после жалобы.

Сталкивались с проблемами в колл-центре?
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#Новости#Диана Юндина#Экономика#Опросы
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