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Posted 24 августа 2017, 07:51

Published 24 августа 2017, 07:51

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

В Ростове прошли одиночные пикеты в поддержку Серебренникова

24 августа 2017, 07:51
Жители Ростова-на-Дону провели одиночные пикеты в поддержку своего знаменитого земляка, режиссера Кирилла Серебренникова, видео акций протеста размещено в группе организации "Открытая Россия" в соцсети.

Несколько ростовчан вышли на одиночные акции протеста в разных частях южной столицы. Поклонники творчества Серебренникова держали в руках плакаты с цитатой из произведения "Мертвые души" Николая Гоголя: "Русь, чего ты хочешь от меня".

Активисты с плакатами вышли к театру драмы имени Горького, где уже сегодня, 24 августа, ожидается открытие международного фестиваля кино и спорта Bridge of Arts.

Напомним, что во вторник худруку "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение по части 4 статьи159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данной статье ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Режиссеру инкриминируют хищение 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа" в области культуры. В среду Басманный суд Москвы избрал для культурного деятеля домашний арест в качестве меры пресечения.

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#Культура#Новости
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