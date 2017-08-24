В Ростове прошли одиночные пикеты в поддержку Серебренникова

Posted 24 августа 2017, 07:51
Published 24 августа 2017, 07:51
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
Несколько ростовчан вышли на одиночные акции протеста в разных частях южной столицы. Поклонники творчества Серебренникова держали в руках плакаты с цитатой из произведения "Мертвые души" Николая Гоголя: "Русь, чего ты хочешь от меня".
Активисты с плакатами вышли к театру драмы имени Горького, где уже сегодня, 24 августа, ожидается открытие международного фестиваля кино и спорта Bridge of Arts.
Напомним, что во вторник худруку "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение по части 4 статьи159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данной статье ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Режиссеру инкриминируют хищение 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа" в области культуры. В среду Басманный суд Москвы избрал для культурного деятеля домашний арест в качестве меры пресечения.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]