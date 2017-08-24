В Ростове прошли одиночные пикеты в поддержку Серебренникова

Напомним, что во вторник худруку "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову было предъявлено обвинение по части 4 статьи159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данной статье ростовчанину грозит до пяти лет лишения свободы. Режиссеру инкриминируют хищение 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа" в области культуры. В среду Басманный суд Москвы избрал для культурного деятеля домашний арест в качестве меры пресечения.