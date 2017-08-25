Пожары, аресты и проходной фестиваль — итоги недели в Ростове

Posted 25 августа 2017, 14:13
Published 25 августа 2017, 14:13
Modified 11 сентября 2022, 09:01
Updated 11 сентября 2022, 09:01
Еще в понедельник утром самой большой проблемой оставался крупный природный пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области, который тушили несколько дней 800 человек, 200 единиц техники, 2 самолета и 7 вертолетов. В нем сгорели несколько домов и ферма, но никто не погиб.
Ближе к обеду первого рабочего дня новой недели начали появляться первые видео и сообщения о задымлении в районе Театральной площади. В тот момент никто еще не мог представить, во что может перерасти эта ситуация. Сами жители сгоревшего в итоге района не торопились вызывать пожарных и спокойно рассказывали о том, что они приехали лишь спустя час после возгорания. При этом МЧС сообщило, что пожарные бригады максимально быстро прибыли на место после поступления соответствующего вызова. Как обычно бывает в таких случаях, бурные обсуждения случившегося переместились в Интернет, но мнения горожан о причинах, самом районе и его жителях разделились. Прозванный в народе "Говняркой" район был не самым любимым местом ростовчан и фигурировал в списках экстремальных экскурсий для туристов. По мнению экспертов, в этом и других старых районах города были проблемы с пожарной безопасностью. Все материалы о пожаре в сюжете: "Пожар на Театралке"
Во вторник все культурное сообщество страны и города потрясло сообщение о задержании уроженца Ростова-на-Дону, известного режиссера Кирилла Серебренникова. Его заподозрили в причастности к хищению десятков миллионов государственных средств, выделенных на один из проектов. Предполагается, что суммы договоров завышались, а деньги выводились через фиктивные фирмы. На следующий день режиссер оказался под домашним арестом. За деятеля искусств вступились его коллеги по цеху.
Ближе к концу недели в городе стартовали мероприятия международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts, но, как и в предыдущие годы, большого шума он не наделал. В Ростов приехали забытые и состарившееся звезды старых фильмов. Все обсуждения на площадках фестиваля сводятся к похвалам его организаторов и самого мероприятия, а не проблемам кинематографа в целом, и ростовского в частности. При этом на фестиваль не попали местные фильмы.
Кстати ростовчане бурно обсуждают и массово подписывают петицию об отмене Дня города из-за пожара на Театралке, при этом забыв отменить этот фестиваль, который проходит в непосредственной близости от места пожара и обойдется также недешево как праздник всех горожан.