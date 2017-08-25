Пожары, аресты и проходной фестиваль — итоги недели в Ростове

Ближе к обеду первого рабочего дня новой недели начали появляться первые видео и сообщения о задымлении в районе Театральной площади. В тот момент никто еще не мог представить, во что может перерасти эта ситуация. Сами жители сгоревшего в итоге района не торопились вызывать пожарных и спокойно рассказывали о том, что они приехали лишь спустя час после возгорания. При этом МЧС сообщило, что пожарные бригады максимально быстро прибыли на место после поступления соответствующего вызова. Как обычно бывает в таких случаях, бурные обсуждения случившегося переместились в Интернет, но мнения горожан о причинах, самом районе и его жителях разделились. Прозванный в народе "Говняркой" район был не самым любимым местом ростовчан и фигурировал в списках экстремальных экскурсий для туристов. По мнению экспертов, в этом и других старых районах города были проблемы с пожарной безопасностью. Все материалы о пожаре в сюжете: "Пожар на Театралке"