Погорельцы в Ростове получат 1,5 тонны школьных принадлежностей из Казани

Posted 28 августа 2017, 09:20
Published 28 августа 2017, 09:20
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
"Всем детям, семьи которых пострадали при пожаре, оказана необходимая помощь. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем груз из Республики Татарстан. Инициаторами акции выступили ребята Российского движения школьников в Татарстане и Ростовской области, они организовали акцию "Помоги собраться в школу". В понедельник в Ростов-на-Дону прибыл груз, который доставил Союз спасателей. В составе полуторатонного груза - школьные принадлежности, канцелярские товары, вещи, которые необходимы для начала учебного года", - сообщила министр. Она отметила, что участники движения доставят вещи по мере необходимости в семьи пострадавших.
"Всего на контроле после пожара находятся 137 детей, 72 из них посещают школу", - привела даные спикер. По ее словам, родители этих детей сейчас решают, в какую школу пойдут дети: в ту, в которую ходили раньше, или недалеко от их настоящего места пребывания.
"Детям, которые обучаются в колледжах, техникумах, областных школах-интернатах оказывается региональная поддержка. Им выдали учебники, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную формы, одежду и обувь", - добавила министр.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]