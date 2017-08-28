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Posted 28 августа 2017, 09:20

Published 28 августа 2017, 09:20

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Погорельцы в Ростове получат 1,5 тонны школьных принадлежностей из Казани

28 августа 2017, 09:20
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Детям, семьи которых пострадали при пожаре в Ростове, доставили 1,5 тонны груза для школы из Татарстана, сообщила министр образования Ростовской области Лариса Балина.

"Всем детям, семьи которых пострадали при пожаре, оказана необходимая помощь. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем груз из Республики Татарстан. Инициаторами акции выступили ребята Российского движения школьников в Татарстане и Ростовской области, они организовали акцию "Помоги собраться в школу". В понедельник в Ростов-на-Дону прибыл груз, который доставил Союз спасателей. В составе полуторатонного груза - школьные принадлежности, канцелярские товары, вещи, которые необходимы для начала учебного года", - сообщила министр. Она отметила, что участники движения доставят вещи по мере необходимости в семьи пострадавших.

"Всего на контроле после пожара находятся 137 детей, 72 из них посещают школу", - привела даные спикер. По ее словам, родители этих детей сейчас решают, в какую школу пойдут дети: в ту, в которую ходили раньше, или недалеко от их настоящего места пребывания.

"Детям, которые обучаются в колледжах, техникумах, областных школах-интернатах оказывается региональная поддержка. Им выдали учебники, канцелярские принадлежности, школьную и спортивную формы, одежду и обувь", - добавила министр.

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#Общество#Пожар на "Театралке"#Новости#Видео
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