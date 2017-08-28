Погорельцы в Ростове получат 1,5 тонны школьных принадлежностей из Казани

"Всем детям, семьи которых пострадали при пожаре, оказана необходимая помощь. Вместе с тем мы с благодарностью принимаем груз из Республики Татарстан. Инициаторами акции выступили ребята Российского движения школьников в Татарстане и Ростовской области, они организовали акцию "Помоги собраться в школу". В понедельник в Ростов-на-Дону прибыл груз, который доставил Союз спасателей. В составе полуторатонного груза - школьные принадлежности, канцелярские товары, вещи, которые необходимы для начала учебного года", - сообщила министр. Она отметила, что участники движения доставят вещи по мере необходимости в семьи пострадавших.