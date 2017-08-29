Жители Ростовской области стали реже брать кредиты

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2016 года число заемщиков сократилось на 7 тысяч человек или 0,6%. По этому показателю регион оказался на 44 месте среди субъектов РФ. Для сравнения, соседние с Ростовской областью Краснодарский край и Ставрополье продемонстрировали значительный рост войдя в топ-10 субъектов по динамике числа заемщиков.
Так, Ставропольский край продемонстрировал динамику 5% и занял четвертое место в России, на Кубани число заемщиков выросло за указанный период на 4,4%, что позволило региону разместиться на шестой строчке рейтинга.
В целом по стране число проблемных заемщиков с задолженностью свыше 1,5 миллиона рублей выросло на 11,5%.
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