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Жители Ростовской области стали реже брать кредиты

29 августа 2017, 17:29
По данным за семь месяцев 2017 года в Ростовской области насчитывается 1,13 миллиона заемщиков банков, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2016 года число заемщиков сократилось на 7 тысяч человек или 0,6%. По этому показателю регион оказался на 44 месте среди субъектов РФ. Для сравнения, соседние с Ростовской областью Краснодарский край и Ставрополье продемонстрировали значительный рост войдя в топ-10 субъектов по динамике числа заемщиков.

Так, Ставропольский край продемонстрировал динамику 5% и занял четвертое место в России, на Кубани число заемщиков выросло за указанный период на 4,4%, что позволило региону разместиться на шестой строчке рейтинга.

В целом по стране число проблемных заемщиков с задолженностью свыше 1,5 миллиона рублей выросло на 11,5%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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