Жители Ростовской области стали реже брать кредиты

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2016 года число заемщиков сократилось на 7 тысяч человек или 0,6%. По этому показателю регион оказался на 44 месте среди субъектов РФ. Для сравнения, соседние с Ростовской областью Краснодарский край и Ставрополье продемонстрировали значительный рост войдя в топ-10 субъектов по динамике числа заемщиков.