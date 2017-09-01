Новый светофор, рост цен в автобусах и авиашоу — итоги недели в Ростове

Другая тема, которая касается большинства жителей города, - планируемое с начала осени повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Горожане даже обратились к президенту России с требованием остановить рост цен, но это обращение, как и предыдущие к властям региона, не набрало значительного числа подписчиков. На самом деле рост предполагался незначительный и должен был способствовать переходу жителей города на транспортные карты (без них придется платить на 5 рублей дороже). В итоге 1 сентября обещанного подорожания не состоялось, а объяснения причин пока не последовало.