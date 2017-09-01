Новый светофор, рост цен в автобусах и авиашоу — итоги недели в Ростове

Posted 1 сентября 2017, 12:36
Published 1 сентября 2017, 12:36
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
Неделя в Ростове-на-Дону началась с бурного обсуждения в соцсетях нового светофора, который появился на въезде в город со стороны Москвы и привел к образованию пробок.
Ранее разрыв между полосами в этом месте использовали только чиновники, живущие в особняках на окраине города. Не часто, но можно было наблюдать картинку, когда ГАИшники перекрывали трассу, чтобы дорогие машины выполнили поворот налево в запрещенном месте.
Большинство критиков нововведения придерживаются именно версии о "чиновническом" следе в этой истории. С другой стороны, предполагается, что новый светофор должен разгрузить кольцо у рынка "Алмаз", где постоянно возникают пробки и аварии. Власти официально не прокомментировали причины, но уже к концу недели обсуждения стихли, а значительных пробок в этом месте не наблюдается. Во всяком случае, их нельзя сравнить с постоянными заторами при въезде в город со стороны Батайска.
Другая тема, которая касается большинства жителей города, - планируемое с начала осени повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Горожане даже обратились к президенту России с требованием остановить рост цен, но это обращение, как и предыдущие к властям региона, не набрало значительного числа подписчиков. На самом деле рост предполагался незначительный и должен был способствовать переходу жителей города на транспортные карты (без них придется платить на 5 рублей дороже). В итоге 1 сентября обещанного подорожания не состоялось, а объяснения причин пока не последовало.
В выходные в Ростове пройдет масштабная агитационная компания по призыву в армию. Лля поднятия уровня патриотизма будущим защитникам Родины и нынешним безработным покажут авиашоу. На него же можно прийти и всем остальным неравнодушным к самолетам. Подробности в нашей афише на выходные.
На самом деле, почти весь город уже успел увидеть значительную часть шоу во время многочисленных тренировок, которые продолжаются больше недели.
Тема крупнейшего в городе пожара отошла на второй план и уже не пользуются такой большой популярностью у горожан, как на прошлой неделе.
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