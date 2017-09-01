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В Ростове заработала самая большая школа в области

1 сентября 2017, 17:07
В Ростове-на-Дону в пятницу в жилом районе Левенцовский состоялось открытие новой школы, которая является самой крупной в регионе, сообщает горадминистрация.

"В учреждении будут обучаться дети в 66 классах. Оно может вместить 1,4 тысячи школьников. Общая площадь объекта составляет 22 тысячи квадратных метров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в школе действуют 2 спортзала и бассейн. Для детей организуют спортивные секции и десятки дополнительных кружков.

Кроме того, есть рабочие зоны, где дети смогут заниматься наукой и творчеством. Вести уроки будут 87 преподавателей.

На церемонии открытия побывали глава горадминистрации Виталий Кушнарев и губернатор региона Василий Голубев.

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