В Ростове заработала самая большая школа в области

"В учреждении будут обучаться дети в 66 классах. Оно может вместить 1,4 тысячи школьников. Общая площадь объекта составляет 22 тысячи квадратных метров", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в школе действуют 2 спортзала и бассейн. Для детей организуют спортивные секции и десятки дополнительных кружков.
Кроме того, есть рабочие зоны, где дети смогут заниматься наукой и творчеством. Вести уроки будут 87 преподавателей.
На церемонии открытия побывали глава горадминистрации Виталий Кушнарев и губернатор региона Василий Голубев.
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