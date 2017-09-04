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Эксперты: выбрать безопасный банк помогут 4 простых шага

4 сентября 2017, 17:43
Из-за того, что в последнее время банки на территории России все чаще лишаются лицензий или становятся банкротами, выбор финансового учреждения для жителей страны становится непростой задачей. Чтобы отдать предпочтение надежному денежному хранилищу, эксперты предлагают воспользоваться четырьмя шагами.

Для начала эксперты советуют тщательно изучить СМИ и различные форумы в Интернете, пишет издание finoteka.ru. Если в Сети встречается слишком много негативных отзывов и такое же большое количество рекламы интересующего вас банка, то это повод насторожиться.

Прежде чем сделать выбор, необходимо проверить, входит ли банк в систему страхования вкладов. В случае отзыва лицензии у финансовой организации, наличие страховки поможет возместить клиенту некоторый финансовый ущерб (до 1,4 миллиона рублей). Эксперты советуют не держать все свои финансы в одном банке, а распределить суммы до 1,4 миллиона рублей в разные.

Важным шагом является изучение условий по процентной ставке и сравнение их с рыночными. Слишком высокая ставка может указывать на то, что банк в скором времени может лишиться лицензии, поэтому пытается привлечь больше финансов перед закрытием.

Немаловажно проверять наличие всех документов с печатями и подписями. При заключении контракта клиент должен получить документ, который будет подтверждать прием денег, доверенность сотрудника, который имеет все необходимые полномочия совершать сделку от имени банка и выписку со счета, где будет указан текущий баланс. Если банк не выдал все необходимые документы, то нужно обратиться на горячую линию российского регулятора и сообщить о нарушении.

#Новости#Экономика#Видео
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