Эксперты: выбрать безопасный банк помогут 4 простых шага

Для начала эксперты советуют тщательно изучить СМИ и различные форумы в Интернете, пишет издание finoteka.ru. Если в Сети встречается слишком много негативных отзывов и такое же большое количество рекламы интересующего вас банка, то это повод насторожиться.
Прежде чем сделать выбор, необходимо проверить, входит ли банк в систему страхования вкладов. В случае отзыва лицензии у финансовой организации, наличие страховки поможет возместить клиенту некоторый финансовый ущерб (до 1,4 миллиона рублей). Эксперты советуют не держать все свои финансы в одном банке, а распределить суммы до 1,4 миллиона рублей в разные.
Важным шагом является изучение условий по процентной ставке и сравнение их с рыночными. Слишком высокая ставка может указывать на то, что банк в скором времени может лишиться лицензии, поэтому пытается привлечь больше финансов перед закрытием.
Немаловажно проверять наличие всех документов с печатями и подписями. При заключении контракта клиент должен получить документ, который будет подтверждать прием денег, доверенность сотрудника, который имеет все необходимые полномочия совершать сделку от имени банка и выписку со счета, где будет указан текущий баланс. Если банк не выдал все необходимые документы, то нужно обратиться на горячую линию российского регулятора и сообщить о нарушении.