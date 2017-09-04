Эксперты: выбрать безопасный банк помогут 4 простых шага

Немаловажно проверять наличие всех документов с печатями и подписями. При заключении контракта клиент должен получить документ, который будет подтверждать прием денег, доверенность сотрудника, который имеет все необходимые полномочия совершать сделку от имени банка и выписку со счета, где будет указан текущий баланс. Если банк не выдал все необходимые документы, то нужно обратиться на горячую линию российского регулятора и сообщить о нарушении.