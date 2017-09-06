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Коммунальный фонтан под 20 метров забил в Ростове
6 сентября 2017, 21:42
Вода бьет из-под земли в районе улицы Лелюшенко, 19, заливая улицы города.
Мощная струя воды достигает 20 метров.
#Лия Подымова
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