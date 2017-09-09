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Posted 9 сентября 2017, 11:06

Published 9 сентября 2017, 11:06

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Toyota RAV4 стал самым популярным кроссовером в мире

9 сентября 2017, 11:06
По итогам продаж машин за первые 6 месяцев 2017 года самым популярным кроссовером в мире стал Toyota RAV4, сообщает "Российская газета".

"Всего за это время удалось реализовать почти 382 тысячи таких машин. Год назад первое место заняла Honda CR-V. В 2017 году было продано 380,3 тысячи моделей", - сказано в публикации.

Отмечается, что у Toyota объем продаж вырос почти на 10%, у Honda - на 4,3%. В данный момент рядом с лидерами находится Volkswagen Tiguan. Динамика продаж превысила 45%. Владельцами этой машины стали 340 тысяч человек.

Далее в списке идут Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. Их было продано 286 тысяч и 253 тысячи единиц.

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