Пользователям Сети показали тизер "Пятьдесят оттенков свободы"

Posted 11 сентября 2017, 20:33
Published 11 сентября 2017, 20:33
Modified 1 октября, 15:09
Updated 1 октября, 15:09
Известно, что на широкие экраны фильм выйдет в преддверии Дня святого Валентина в 2018 году. Так, американская премьера третьей части истории о любителях "жестких утех" Кристине Грее и Анастейше Стил назначена на 9 февраля, в России фильм выйдет в прокат 8 февраля.
Известно, что в новой части пара сочетается узами брака. Кристиан и Анастейша решили все свои проблемы и наслаждаются жизнью. Идиллия продолжится до тех пор, пока в жизни героев не появится таинственный враг, которые сделает все, ради мести.
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