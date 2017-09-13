rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

На Волкова в Ростове спилили деревья у детской площадки ради парковки‍

13 сентября 2017, 14:08
В Ростове-на-Дону на улице Волкова несколько мужчин вырубили все кустарники и спили тополь, чтобы парковать машины, сообщают пользователи соцсети "ВКонтакте".

"В этой зоне есть детская площадка с зелеными насаждениями. В результате были уничтожены кустарники и большой тополь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что те, кто участвовал в работе, заявили, что здесь будет парковка. По данным автора поста, разрешения на эти мероприятия не было.

Также к посту приложено видео. На нем видно, как мужчины при помощи бензопилы спиливают дерево.

Один из пользователей в комментариях рассказал, что приезжала полиция. Однако, с его слов, у горожан было разрешение на проведение этих мероприятий.

р1

Вы когда-нибудь сажали деревья?
Материалы по теме
Донской бизнесмен незаконно срубал деревья в лесополосе
#Новости#Новости Ростова#Происшествия#Видео#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00