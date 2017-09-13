На Волкова в Ростове спилили деревья у детской площадки ради парковки‍

"В этой зоне есть детская площадка с зелеными насаждениями. В результате были уничтожены кустарники и большой тополь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что те, кто участвовал в работе, заявили, что здесь будет парковка. По данным автора поста, разрешения на эти мероприятия не было.
Также к посту приложено видео. На нем видно, как мужчины при помощи бензопилы спиливают дерево.
Один из пользователей в комментариях рассказал, что приезжала полиция. Однако, с его слов, у горожан было разрешение на проведение этих мероприятий.
р1