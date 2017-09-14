Бастующие в Турции моряки из Ростова полгода ждут обещанную зарплату

Семь из 11 членов экипажа судна в начале августа объявили протест. Шесть моряков являются уроженцами Ростовской области. Всего компания Imflot Logistics не выплатила экипажу за четыре месяца работы более 70 тысяч долларов. Сейчас моряки минимизировали свой труд на судне - в этом и заключается протест.