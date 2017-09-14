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Бастующие в Турции моряки из Ростова полгода ждут обещанную зарплату

14 сентября 2017, 16:08
Моряки из Ростова, бастующие из-за невыплаты зарплаты в Турции на судне Whitebox Volga, получили лишь пятую часть общей задолженности, экипаж объявил бессрочную акцию протеста, рассказал RostovGazeta председатель Союза моряков Азово-Донской территориальной организации Леонид Глушак.

Семь из 11 членов экипажа судна в начале августа объявили протест. Шесть моряков являются уроженцами Ростовской области. Всего компания Imflot Logistics не выплатила экипажу за четыре месяца работы более 70 тысяч долларов. Сейчас моряки минимизировали свой труд на судне - в этом и заключается протест.

"Морякам заплатили лишь ту часть, которая оговаривается в договорах, реальную зарплату, о которой была устная договоренность, им никто не платит. Экипаж намерен и дальше находиться на судне, дожидаясь выплат", - говорит Глушак.

По словам моряков, им заплатили за четыре месяца работы по 50 тысяч рублей. Глушак написал от имени бастующих моряков заявление в транспортную прокуратуру, разбирательства продолжаются.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия
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