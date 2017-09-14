Ростовчане разошлись во мнениях по поводу роста цен на проезд

Posted 14 сентября 2017, 08:03
Published 14 сентября 2017, 08:03
Modified 1 октября, 14:25
Updated 1 октября, 14:25
Цены планировали поднять еще с 1 августа сразу на 30% - с 19 до 25 рублей при наличном расчете и до 20 рублей при оплате транспортной картой. Однако позже с этим решили повременить до 1 сентября. Но и в День знаний цены не выросли, рост стоимости проезда вновь отложили. О причинах проволочки с ростом стоимости проезда не сообщается, в городской администрации прокомментировали, что цены возрастут с 1 октября до 24 рублей.
Вместе с тем, жители города высказали разные мнения по поводу роста цен. "Конечно, если человек живет на одну пенсию, то это все сильно ударяет по его карману, но, с другой стороны, можно и водителей понять, раз растут расходы на топливо и все остальное, то и стоимость проезда должна быть выше", - говорит одна из жительниц города.
Пенсионер заявил, что для него рост стоимости проезда не так важен. "Я все равно плачу половину", - сказал он. Для ростовских студентов рост цен на проезд в общественном транспорте окажется существенным. "Если подсчитать, сколько в среднем я буду тратить на проезд, то это большая часть моей стипендии. Я не готова к такому. Поэтому если цены поднимут, то я буду ходить пешком", - поделилась студентка.
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