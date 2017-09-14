Ростовчане разошлись во мнениях по поводу роста цен на проезд

Пенсионер заявил, что для него рост стоимости проезда не так важен. "Я все равно плачу половину", - сказал он. Для ростовских студентов рост цен на проезд в общественном транспорте окажется существенным. "Если подсчитать, сколько в среднем я буду тратить на проезд, то это большая часть моей стипендии. Я не готова к такому. Поэтому если цены поднимут, то я буду ходить пешком", - поделилась студентка.