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Posted 15 сентября 2017, 07:50

Published 15 сентября 2017, 07:50

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Маленького львенка выгуливали ночью в Ростове

15 сентября 2017, 07:50
Ночную прогулку маленького львенка сняли на видео жители Ростова-на-Дону и выложили в одной из городских групп "ВКонтакте".

На видео львенка держит на руках хозяин, животное ведет себя дружелюбно, дает себя погладить и даже облизывает пальцы оператора.

Между тем, не обошлось без пользователей, которых животное не умиляло, как большинство, а вынудило размышлять о его дальнейшей судьбе. Как написал один из комментаторов: "Жалко животных, которых мучают в квартирах и зоопарках".

Ранее тигренок родился в зоопарке Ростова-на-Дону. Детеныш появился у самца Устина и тигрицы Примы, для которой это не первый малыш.

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#Общество#Новости#Видео
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