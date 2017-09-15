Маленького львенка выгуливали ночью в Ростове

Posted 15 сентября 2017, 07:50
Published 15 сентября 2017, 07:50
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
На видео львенка держит на руках хозяин, животное ведет себя дружелюбно, дает себя погладить и даже облизывает пальцы оператора.
Между тем, не обошлось без пользователей, которых животное не умиляло, как большинство, а вынудило размышлять о его дальнейшей судьбе. Как написал один из комментаторов: "Жалко животных, которых мучают в квартирах и зоопарках".
Ранее тигренок родился в зоопарке Ростова-на-Дону. Детеныш появился у самца Устина и тигрицы Примы, для которой это не первый малыш.
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