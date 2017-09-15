В Ростове накажут всех, кто неправильно припарковался возле прокуратуры

Активист из Ростова Евгений Ширманов опубликовал на YouTube получасовую запись о том, как нарушаются правила дорожного движения прямо возле здания транспортной прокуратуры. Ширманов снял на видео припаркованные на тротуаре автомобили представительского класса и незаконно установленные железные ограждения. На вопросы активиста полицейские не реагируют, не представляясь, уходят от камеры. За неделю видеозапись набрала более 206 тысяч просмотров.