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В Ростове накажут всех, кто неправильно припарковался возле прокуратуры

15 сентября 2017, 10:23
Управление на транспорте МВД России по СКФО накажет всех водителей, кто неправильно припарковался возле здания Южной транспортной прокуратуры в Ростове и попал на видео активиста, сообщил RostovGazeta старший референт группы информации и общественных связей УТ МВД России по СКФО Андрей Гончаров.

Активист из Ростова Евгений Ширманов опубликовал на YouTube получасовую запись о том, как нарушаются правила дорожного движения прямо возле здания транспортной прокуратуры. Ширманов снял на видео припаркованные на тротуаре автомобили представительского класса и незаконно установленные железные ограждения. На вопросы активиста полицейские не реагируют, не представляясь, уходят от камеры. За неделю видеозапись набрала более 206 тысяч просмотров.

"Все факты, зафиксированные на этом видео, зарегистрированы в установленном порядке. Руководством управления назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметил Гончаров.

Ранее активист Ширманов выложил на YouTube получасовую запись, снятую на пересечении улиц Буденновская и Пушкинская, где паркуются сотрудники полиции и ГАИ. ГИБДД по этому факту уже назначил проверку.

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#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Видео#Опросы
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