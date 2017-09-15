В Ростове накажут всех, кто неправильно припарковался возле прокуратуры

Активист из Ростова Евгений Ширманов опубликовал на YouTube получасовую запись о том, как нарушаются правила дорожного движения прямо возле здания транспортной прокуратуры. Ширманов снял на видео припаркованные на тротуаре автомобили представительского класса и незаконно установленные железные ограждения. На вопросы активиста полицейские не реагируют, не представляясь, уходят от камеры. За неделю видеозапись набрала более 206 тысяч просмотров.
"Все факты, зафиксированные на этом видео, зарегистрированы в установленном порядке. Руководством управления назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - отметил Гончаров.
Ранее активист Ширманов выложил на YouTube получасовую запись, снятую на пересечении улиц Буденновская и Пушкинская, где паркуются сотрудники полиции и ГАИ. ГИБДД по этому факту уже назначил проверку.