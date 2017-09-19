Ростовчанки наперекор врачам родили 57 детей, которые тут же умерли

Posted 19 сентября 2017, 15:10
Published 19 сентября 2017, 15:10
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
"За 2016 год одна тысяча беременных женщин прошла консилиум врачей", - привела данные спикер. Она отметила, что консилиум проводят специалисты и широкого, и узкого профиля. "Патологии выявлены у 512 женщин, 86 женщин отказалось от прерывания беременности. Умерли 57 детей, остальные живы, но качество их жизни значительно отличается от здоровых детей", - сообщила Можаева.
Она отметила, что сегодня используются все технологические возможности для диагностирования патологий при беременности. "Мы сталкиваемся с недоверием со стороны родителей", - обозначила основную трудность спикер.
Она рассказала, что, несмотря на рекомендации врачей, от прерывания беременности за 2017 год отказались 56 женщин, в результате чего 47 детей погибли. "В этом году большее количество беременных согласно на прерывание", - обозначила динамику спикер.
По данным Можаевой, на сегодняшний день 86% беременных женщин становится на учет для ранней диагностики, 92% делают скрининг. Она отметила, что скрининг может сделать каждая жительница Ростовской области бесплатно и призвала относиться к врачам с доверием. "Ни один врач не хочет преднамеренно навредить своему пациенту", - заверила эксперт.
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