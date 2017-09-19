Ростовчанки наперекор врачам родили 57 детей, которые тут же умерли

По данным Можаевой, на сегодняшний день 86% беременных женщин становится на учет для ранней диагностики, 92% делают скрининг. Она отметила, что скрининг может сделать каждая жительница Ростовской области бесплатно и призвала относиться к врачам с доверием. "Ни один врач не хочет преднамеренно навредить своему пациенту", - заверила эксперт.