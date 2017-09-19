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Posted 19 сентября 2017, 15:10

Published 19 сентября 2017, 15:10

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Ростовчанки наперекор врачам родили 57 детей, которые тут же умерли

19 сентября 2017, 15:10
Отказались прервать беременность, хотя это рекомендовали врачи, 86 жительниц Ростовской области за 2016 год, 57 детей умерли, сообщила директор центра "Эксперт" Наталья Можаева.

"За 2016 год одна тысяча беременных женщин прошла консилиум врачей", - привела данные спикер. Она отметила, что консилиум проводят специалисты и широкого, и узкого профиля. "Патологии выявлены у 512 женщин, 86 женщин отказалось от прерывания беременности. Умерли 57 детей, остальные живы, но качество их жизни значительно отличается от здоровых детей", - сообщила Можаева.

Она отметила, что сегодня используются все технологические возможности для диагностирования патологий при беременности. "Мы сталкиваемся с недоверием со стороны родителей", - обозначила основную трудность спикер.

Она рассказала, что, несмотря на рекомендации врачей, от прерывания беременности за 2017 год отказались 56 женщин, в результате чего 47 детей погибли. "В этом году большее количество беременных согласно на прерывание", - обозначила динамику спикер.

По данным Можаевой, на сегодняшний день 86% беременных женщин становится на учет для ранней диагностики, 92% делают скрининг. Она отметила, что скрининг может сделать каждая жительница Ростовской области бесплатно и призвала относиться к врачам с доверием. "Ни один врач не хочет преднамеренно навредить своему пациенту", - заверила эксперт.

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