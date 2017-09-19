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Ургант высмеял депутата-дебошира из Батайска

19 сентября 2017, 13:34
Депутат городской думы Батайска Ростовской области Михаил Гранкин стал героем рубрики "Новости авиации" в программе "Вечерний Ургант", следует из видео, опубликованного на You Tube.

Поводом для шуток стало недостойное поведение бывшего атамана, который в нетрезвом состоянии устроил дебош в ростовском аэропорту перед вылетом на поломничество в Афон.

Иван Ургант прокомментировал поведение депутата: "Любо братцы жить, надо атамана между кресел положить". Он принялся фантазировать, как развивались бы события в отделении полиции, куда доставили скандалиста. По рассуждениям ведущего, Гранкина посадили бы в отдельную камеру, дабы не подвергать опасности насильников и воров.

Напомним, Гранкина лишили звания атамана после пьяной выходки в аэропорту.

р3

Вы смотрите программу "Вечерний Ургант"?
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#Новости#Общество#Видео#Опросы
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