Ургант высмеял депутата-дебошира из Батайска

Иван Ургант прокомментировал поведение депутата: "Любо братцы жить, надо атамана между кресел положить". Он принялся фантазировать, как развивались бы события в отделении полиции, куда доставили скандалиста. По рассуждениям ведущего, Гранкина посадили бы в отдельную камеру, дабы не подвергать опасности насильников и воров.