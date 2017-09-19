Власти опасаются всплеска наркомании из-за ЧМ-2018 в Ростовской области

"Туристы могут во все города заехать, и вы увидите, что эта ситуация просто так не пройдет: кто-то может с добром приехать, а кто-то и не с добром, кстати. Главное - не "прославить" регион с кавычках, любые ЧП громко прозвучат на весь мир, а мы должны сделать, чтобы людям было радостно от чемпионата мира", - заявил Голубев.