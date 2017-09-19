Власти опасаются всплеска наркомании из-за ЧМ-2018 в Ростовской области

"В следующем году будет массовый заезд иностранцев, и многих из них придется освидетельствовать на наркотики", – сообщил он. Голубев также приказал выявить те районы и города, где необходимо в первую очередь приобретать аппаратуру для первичной диагностики на употребление наркотиков, в том числе, среди местного населения.
"Это обязанность каждого муниципалитета - до 1 июня следующего года приобрести такие аппараты. В связи с массовым заездом иностранных граждан аппараты могут потребоваться в любом месте, а не только в городах-организаторах чемпионата мира", – подчеркнул он.
В настоящее время из 43 муниципалитетов Ростовской области необходимое оборудование не закупили еще 14, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
"Туристы могут во все города заехать, и вы увидите, что эта ситуация просто так не пройдет: кто-то может с добром приехать, а кто-то и не с добром, кстати. Главное - не "прославить" регион с кавычках, любые ЧП громко прозвучат на весь мир, а мы должны сделать, чтобы людям было радостно от чемпионата мира", - заявил Голубев.