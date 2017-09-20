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Допсредства на ЧМ-2018 в Ростове потратят на кровать для родов

20 сентября 2017, 15:49
Более двух миллионов рублей будет потрачено на обеспечение медицинской подготовки перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году в Ростовской области, сообщила министр здравоохранения Татьяна Быковская.
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ЧМ-2018

"В рамках программы развития здравоохранения на подготовку к чемпионату мира закуплено медицинского оборудования более чем на два миллиона", – рассказала она. Всего для муниципальных бюджетных учреждений Минздравом региона закуплено медицинского оборудования на сумму более 14 миллионов рублей, подчеркнула спикер.

Согласно данным официального портала правительства Ростовской области, дополнительные средства будут потрачены на аппараты УЗИ, тележки для перевозки больных внутри корпусов, медицинские кровати, а также кровать для родовспоможения.

"Имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета из государственной собственности, передадут в муниципальную собственность, городам Ростову и Волгодонску", – отметила Быковская.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Ростове строится аэропорт Платов и стадион "Ростов-Арена", а также проводится массовое благоустройство городских улиц.

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#Новости#ЧМ-2018#Общество
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