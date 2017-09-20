Допсредства на ЧМ-2018 в Ростове потратят на кровать для родов

"В рамках программы развития здравоохранения на подготовку к чемпионату мира закуплено медицинского оборудования более чем на два миллиона", – рассказала она. Всего для муниципальных бюджетных учреждений Минздравом региона закуплено медицинского оборудования на сумму более 14 миллионов рублей, подчеркнула спикер.