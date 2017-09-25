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Обломки парусника, затонувшего почти 200 лет назад, нашли под Сочи

25 сентября 2017, 17:22
Обломок купеческого судна, затонувшего в бурю в 1838 году, нашли работники пляжа "Маяк" в Сочи Краснодарского края, сообщается на сайте местного отделения Русского географического общества.

"Сотрудники пляжа позвонили с просьбой приехать и забрать у них необычную находку", - сказано в публикации.

Прибывшие на место сотрудники РГО увидели крупный элемент такелажа старинного парусника и узнали от работников пляжа, что на глубине примерно пяти метров есть еще несколько странных и явно старых предметов.

Представители сочинского отделения географического общества совершили погружение и обнаружили несколько фрагментов крепления матч, а также предметы непонятного предназначения. Планируется проводить видеосъемку под водой для отделения простого подводного мусора от фрагментов парусника.

Отмечается, что определение местоположения обломков поможет в подводной экспедиции, запланированной на следующий год.

р3

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#Новости#Татьяна Уляшова#Наука#Опросы
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