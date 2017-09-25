Обломки парусника, затонувшего почти 200 лет назад, нашли под Сочи

"Сотрудники пляжа позвонили с просьбой приехать и забрать у них необычную находку", - сказано в публикации.
Прибывшие на место сотрудники РГО увидели крупный элемент такелажа старинного парусника и узнали от работников пляжа, что на глубине примерно пяти метров есть еще несколько странных и явно старых предметов.
Представители сочинского отделения географического общества совершили погружение и обнаружили несколько фрагментов крепления матч, а также предметы непонятного предназначения. Планируется проводить видеосъемку под водой для отделения простого подводного мусора от фрагментов парусника.
Отмечается, что определение местоположения обломков поможет в подводной экспедиции, запланированной на следующий год.
р3