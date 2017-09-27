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Ракету "Тополь" в небе над Ростовом приняли за НЛО

27 сентября 2017, 11:12
Во вторник вечером в небе над Ростовом местные жители увидели необычный движущийся объект, сообщают пользователи соцсети "ВКонтакте".

В соцсетях появилось множество публикаций на эту тему. Также появилось видео, на котором видно, как в небе движется белая точка и оставляет за собой след. Пользователи предположили, что увиденным является НЛО. Подобное явление заметили жители и других регионов России.

Позже СМИ заявили, что состоялся запуск межконтинентальной ракеты "Тополь" в рамках испытаний. Отмечается, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлен с полигона в Астраханской области.

В июле в Ростове-на-Дону местные жители высмеяли в соцсетях фото якобы НЛО, которое пролетело над городом. Мужчина сфотографировал в небе объект. По его мнению, это был НЛО, который летел в центр города.

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Вы видели "НЛО" в небе над Ростовом?
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