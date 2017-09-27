Ракету "Тополь" в небе над Ростовом приняли за НЛО

В соцсетях появилось множество публикаций на эту тему. Также появилось видео, на котором видно, как в небе движется белая точка и оставляет за собой след. Пользователи предположили, что увиденным является НЛО. Подобное явление заметили жители и других регионов России.
Позже СМИ заявили, что состоялся запуск межконтинентальной ракеты "Тополь" в рамках испытаний. Отмечается, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлен с полигона в Астраханской области.
В июле в Ростове-на-Дону местные жители высмеяли в соцсетях фото якобы НЛО, которое пролетело над городом. Мужчина сфотографировал в небе объект. По его мнению, это был НЛО, который летел в центр города.
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