Национализировать советские песни предложила РПЦ

"В список предложенных церковью песен попали "Эх, дороги", "Черная ночь" и другие хорошо известные россиянам произведения", - сказано в публикации.
Отмечается, что вопрос этот крайне проблематичный в юридическом плане, но РПЦ заявила, что пора поднять вопрос о национализации произведений искусств, созданных в советские годы.
На сегодняшний день многие известные песни тех лет не звучат в эфирах по причине того, что наследники поэтов и композиторов требуют за них немалые деньги. Национализация должна решить эту проблему и сделать музыкальные произведения доступными для всех.
р3