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Национализировать советские песни предложила РПЦ

28 сентября 2017, 23:33
Национализировать ряд созданных по госзаказу советских песен предложила Русская православная церковь, эти сведения опубликовал "Интерфакс".

"В список предложенных церковью песен попали "Эх, дороги", "Черная ночь" и другие хорошо известные россиянам произведения", - сказано в публикации.

Отмечается, что вопрос этот крайне проблематичный в юридическом плане, но РПЦ заявила, что пора поднять вопрос о национализации произведений искусств, созданных в советские годы.

На сегодняшний день многие известные песни тех лет не звучат в эфирах по причине того, что наследники поэтов и композиторов требуют за них немалые деньги. Национализация должна решить эту проблему и сделать музыкальные произведения доступными для всех.

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