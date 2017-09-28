Ростовский водоканал открыл центральный пункт "Одно окно" после ремонта

Posted 28 сентября 2017, 09:10
Published 28 сентября 2017, 09:10
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
"Пункт приема находится на улице Максима Горького. Работы закончили на месяц ранее назначенного срока", - сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты увеличили площадь зон ожидания. Также появились современные системы вентиляции.
Кроме того, количество окон приема увеличилось до 30. Теперь работники учреждения за день могут принять до 600 человек. Здесь действует система электронной очереди.
Для клиентов с детьми сделали отдельный уголок. Несовершеннолетние смогут порисовать.
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