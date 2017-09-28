rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Батайска отказали геям в параде из-за неудачного маршрута

28 сентября 2017, 12:23
В Батайске Ростовской области горадминистрация отказала геям в проведении парада из-за неудачно выбранного маршрута, который проходит через территорию медицинского учреждения, сообщает мэрия.

"Активисты выбрали маршрут, который проходит через жилые дома. В них проживают семьи с детьми. Также в этой зоне есть медучреждение и гимназия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проведение подобных мероприятий может повлечь совершение административных нарушений. Кроме того, по данным властей, это может причинить вред здоровью несовершеннолетних.

Ранее активисты подали заявку на проведение шествия гей-парада в шести городах Ростовской области. Планировалось также провести пикет с призывом соблюдать конституционные права геев.

р1

Вы против таких парадов?
Материалы по теме
Власти Новочеркасска рассматривают возможность проведения гей-парадаЦерковь в Ростовской области не будет мешать геям в проведении парада
#Новости#Илья Ульянов#Политика#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00