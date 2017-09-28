Власти Батайска отказали геям в параде из-за неудачного маршрута

"Активисты выбрали маршрут, который проходит через жилые дома. В них проживают семьи с детьми. Также в этой зоне есть медучреждение и гимназия", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проведение подобных мероприятий может повлечь совершение административных нарушений. Кроме того, по данным властей, это может причинить вред здоровью несовершеннолетних.
Ранее активисты подали заявку на проведение шествия гей-парада в шести городах Ростовской области. Планировалось также провести пикет с призывом соблюдать конституционные права геев.
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