PepsiCo не будет проводить проверку из-за сообщений об опасном молоке

"На Тимашевский молочный комбинат, который производит молоко "Кубанская буренка", никакой информации от департамента потребительского рынка не поступало. Будем благодарны, если Вы поделитесь недостающей информацией, которая поможет нам провести проверку", - написал представитель. Редакция RostovGazeta такой информацией не обладает. Ранее директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова отмечала, что по факту выявленных недостатков результаты уже напралены в адрес предприятий, торговых точек и в контролирующие органы.