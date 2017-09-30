PepsiCo не будет проводить проверку из-за сообщений об опасном молоке

Во вторник были озвучены результаты исследований Департамента потребительского рынка Ростовской области. По данным проверок, в 36% молока в регионе есть нарушения по физико-химическим показателям. Среди нарушителей была названа "Кубанская буренка", заводом которой владеет "Вимм-Билль-Данн-ЮгАгро", а "Вимм-Билль-Данн", в свою очередь, входит в группу компании PepsiCo.
"На Тимашевский молочный комбинат, который производит молоко "Кубанская буренка", никакой информации от департамента потребительского рынка не поступало. Будем благодарны, если Вы поделитесь недостающей информацией, которая поможет нам провести проверку", - написал представитель. Редакция RostovGazeta такой информацией не обладает. Ранее директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова отмечала, что по факту выявленных недостатков результаты уже напралены в адрес предприятий, торговых точек и в контролирующие органы.
PepsiCo является крупным производителем газированных, негазированных, энергетических напитков, чипсов, снэков, соков, нектаров, молочной продукции и детского питания, бутилированной воды в России. "Вимм-Билль-Данн" вошла в группу компаний PepsiCo в 2011 году. Покупка компании "Вимм-Билль-Данн" позволила PepsiCo стать одним из крупнейших переработчиков сырого молока. В июле 2017 года в одном из гипермаркетов Ростова была найдена сметана этой фирмы с плесенью, тогда производители заверили, что проведут проверку.