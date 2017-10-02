Легенды Ростова: ростовский купец меняет стиль эпохи Ренессанса

Posted 2 октября 2017,, 07:19
Published 2 октября 2017,, 07:19
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Здание в Ростове-на-Дону, расположенное на проспекте Буденновском, 46, в начале XX века принадлежало владельцу кондитерской фабрики и председателю совета городского Общества взаимного кредита Владимиру Чирикову. Интересная история вышла при строительстве особняка.
Дом купца Чирикова
Проектированием дома Чирикова занимался известный ростовский архитектор Леонид Эберг. Когда проект здания уже был полностью готов, архитектор представил его Чирикову, но купец оказался недоволен, так как не заметил на фасаде две колонны, которые он хотел видеть в своем особняке.
- А где же колонны? - возмутился Чириков.
- Какие колонны? Проект здания основан на архитектурных принципах эпохи Ренессанса, - ответил Эберг.
Купец, не моргнув глазом воскликнул:
- Деньги вам кто платит? Я или Ренессанс?
Архитектору ничего не оставалось, как согласиться с купцом, и вписать в композицию здания две колонны, которые нисколько не испортили вид здания.
Доходный дом Чирикова пользовался очень большой популярностью: на крыше был разбит зимний сад, дом был оснащен водяным отоплением, телефоном, лифтом. На первом этаже располагались магазины, остальные этажи занимали квартиры. По одной из версий, этот дом как раз и разорил Чирикова.
В 1913 году газета "Приазовский край" называла доходный дом Чирикова одним из самых выдающихся по величине и архитектуре среди других зданий Ростова.
В 1920 году в особняке случился пожар и здание сильно пострадало, и только в 1927 году к его восстановлению приступили местные власти. Фасад здания удалось восстановить полностью, но из интерьеров доходного дома Чирикова ничего не сохранилось.
На сегодняшний день в здании располагается отдел полиции № 4 управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.