Ростовский застройщик сдал ЖК "Донской" без благоустройства двора

"Имейте ввиду, что сейчас мы готовим исковое заявление на первую публикацию, которая вышла в "Вести Ростова" (речь идет об издании "Ростовские вести" - прим. ред.). Сейчас мы будем на них за клевету подавать в суд. Вы тоже имейте ввиду, пишите, как считаете нужным, но нужно ли вам чересчур приукрашивать", - сказал представитель компании в телефонной беседе с журналистом. "Думайте перед тем, как публиковать что-либо", - добавил он.