Ростовский застройщик сдал ЖК "Донской" без благоустройства двора

Posted 3 октября 2017, 13:28
Published 3 октября 2017, 13:28
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Строительная компания обязалась высадить на территории комплекса деревья и кустарники, установить детские и спортивные площадки, но вместо этого, по словам жителей, засыпала двор глиной, залила детские площадки асфальтом и намерена обанкротиться.
"В проектной документации предусмотрено озеленение придомовой территории – высадка елей, можжевельника, многолетних цветов и саженцев. Должны были быть установлены скамейки, детские качели, игровые и спортивные площадки со специальным противоударным покрытием, гимнастические установки. Ничего этого застройщик не выполнил", - сказал Орлов.
По словам собеседника агентства, в местах, где планировалось выполнить озеленение вместо грунта и щебня для дренажа – глина. Жильцы пытаются самостоятельно высадить хоть какие-то цветы и кустарники – ничего не приживается.
Во время сильных дождей заливает четвертый подъезд одного из трех домов жилого комплекса, стены подъезда сыреют и коммунальщикам приходится буквально вычерпывать воду.
Инициативная группа граждан обращалась в строительную компанию с жалобами, но никаких действий со стороны застройщика не было предпринято. "Когда соседи писали претензии во время строительства жилого комплекса на сырые откосы и появившуюся в доме плесень, застройщик устранял эти дефекты, но, когда комплекс был сдан в июне прошлого года, на жалобы обращать внимание перестали", - говорит собеседник агентства.
Выполнить свои обязательства перед дольщиками застройщик пообещал почти спустя год после сдачи дома в эксплуатацию, многочисленных жалоб жителей и публикации в СМИ. По словам Орлова, строительная компания готова высадить до 40 кустарников на территории жилого комплекса, о замене асфальта на детских площадках, о газоне на спортивных - пока речь не идет.
Все нарушения проектной документации застройщик на личной встрече с журналистом RostovGazeta отрицал, после чего пообещал направить письменный комментарий, отражающий его позицию по данному вопросу. Добиться же получения письменного ответа так и не удалось.
"Имейте ввиду, что сейчас мы готовим исковое заявление на первую публикацию, которая вышла в "Вести Ростова" (речь идет об издании "Ростовские вести" - прим. ред.). Сейчас мы будем на них за клевету подавать в суд. Вы тоже имейте ввиду, пишите, как считаете нужным, но нужно ли вам чересчур приукрашивать", - сказал представитель компании в телефонной беседе с журналистом. "Думайте перед тем, как публиковать что-либо", - добавил он.
Представитель компании во всем винит самих жителей. "Может, деревья мы и сажали, а вы не видите, что на зеленой зоне там паркуются машины. Вы не думаете, что машинами раздавили эти саженцы. Дерево тоже можно раздавить. Все раздавили зимой. У нас есть документы, что мы покупали саженцы и проводились работы", - говорит собеседник агентства.
В настоящее время строительная компания задолжала налоговой почти 2,2 миллиона рублей, еще почти 600 миллионов компания должна индивидуальным предпринимателям. Организации требовали банкротства застройщика в суде, но после достигли мирового соглашения.
Компания возводит ЖК "Горизонт" по улице Тибетская, 1Б (срок сдачи запланирован на первый квартал 2023 года) и жилой комплекс комфорт-класса "Парк Островского" на пересечении 1-й Конной Армии и проспекта Сельмаш (срок сдачи – четвертый квартал 2022 года). По данным "Спарк.Интерфакс", чистая прибыль застройщика в 2016 году была отрицательной и составила 8,1 миллиона рублей.
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