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Соревнования по боям на мечах прошли в Ростове

4 октября 2017, 10:51
Одиночные и командные бои на мечах прошли на выходных в парке Горького в Ростове-на-Дону, передает корреспондент RostovGazeta.

Соревнования проходят уже второй год подряд. "Меч Дона", а именно так называется фестиваль, собрал в парке членов исторических клубов из Ростова, Таганрога, Краснодара, Саратова и Ставрополя.

Кульминацией фестиваля стал турнир по полноконтактным средневековым боям на мечах и топорах. Соревнования прошли в двух категориях: одиночные бои, победу в котором одержали ростовчане Максим Филатов (категория до 85 кг) и тяжеловес Даниил Свиридов, и командные бои, победителем в которых стала ростовская команда "Фантазер". Помимо соревнований, для горожан подготовили выставку средневековых экспонатов, мастер-классы по лепке из глины и работе с кожей, площадку для боев на тямбарах, а также шатер, в котором можно было пострелять из настоящего лука. Зрителям показали исторические костюмы и танцы эпохи Средневековья.

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#Лия Подымова#Видео
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