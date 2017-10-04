Соревнования по боям на мечах прошли в Ростове

Кульминацией фестиваля стал турнир по полноконтактным средневековым боям на мечах и топорах. Соревнования прошли в двух категориях: одиночные бои, победу в котором одержали ростовчане Максим Филатов (категория до 85 кг) и тяжеловес Даниил Свиридов, и командные бои, победителем в которых стала ростовская команда "Фантазер". Помимо соревнований, для горожан подготовили выставку средневековых экспонатов, мастер-классы по лепке из глины и работе с кожей, площадку для боев на тямбарах, а также шатер, в котором можно было пострелять из настоящего лука. Зрителям показали исторические костюмы и танцы эпохи Средневековья.