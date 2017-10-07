Водоканал Новочеркасска пообещал устранить прорыв воды спустя три дня

По данным местных СМИ, трубу прорвало еще 3 октября, однако из-за того, что она якобы не стояла на балансе водоканала, устранять прорыв в службе отказывались. Подвал дома затопило. Жителям предложили самим заплатить за вызов трактора и работу сотрудников.