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Posted 7 октября 2017, 06:40

Published 7 октября 2017, 06:40

Modified 1 октября, 13:41

Updated 1 октября, 13:41

Водоканал Новочеркасска пообещал устранить прорыв воды спустя три дня

7 октября 2017, 06:40
Водоканал Новочеркасска Ростовской области пообещал устранить прорыв воды на проспекте Ермака, 34 спустя три дня после происшествия, сообщили RostovGazeta в диспетчерской службе.

По данным местных СМИ, трубу прорвало еще 3 октября, однако из-за того, что она якобы не стояла на балансе водоканала, устранять прорыв в службе отказывались. Подвал дома затопило. Жителям предложили самим заплатить за вызов трактора и работу сотрудников.

"Мы будем завтра (в субботу – прим.ред.) устранять утечку", - сообщили в диспетчерской водоканала.

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