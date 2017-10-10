Рейс "Краснодар-Москва" задержали на 5 часов из-за снегопада

Авиакомпания "Якутия" должна была выполнить рейс ЯК-725 из Краснодара в Москву в 22.20, однако самолет задержали. По предварительным данным, лайнер вылетит лишь в 3.40 ночи в среду.
"Рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета из Новосибирска, всему виной сильнейший снегопад в Магадане", - отметил сотрудник аэропорта.
Представители авиакомпании "Якутия" общаться с пассажирами, а также с журналистами отказались. Вместо воды и горячего положенного питания - людей оскорбили, сообщили пассажиры.
"Нам ничего не объясняют, не говорят, когда точно вылетит самолет, по каким причинам задерживается. О горячем питании в этих условиях можно только мечтать", - говорит одна из пассажирок.