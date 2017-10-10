rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Рейс "Краснодар-Москва" задержали на 5 часов из-за снегопада

10 октября 2017, 23:22
Рейс "Краснодар-Москва" задержали чуть более пяти часов из-за позднего прибытия лайнера из Новосибирска в связи со снегопадом, рассказал RostovGazeta представитель аэропорта "Краснодар".

Авиакомпания "Якутия" должна была выполнить рейс ЯК-725 из Краснодара в Москву в 22.20, однако самолет задержали. По предварительным данным, лайнер вылетит лишь в 3.40 ночи в среду.

"Рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета из Новосибирска, всему виной сильнейший снегопад в Магадане", - отметил сотрудник аэропорта.

Представители авиакомпании "Якутия" общаться с пассажирами, а также с журналистами отказались. Вместо воды и горячего положенного питания - людей оскорбили, сообщили пассажиры.

"Нам ничего не объясняют, не говорят, когда точно вылетит самолет, по каким причинам задерживается. О горячем питании в этих условиях можно только мечтать", - говорит одна из пассажирок.

Материалы по теме
Молодожены из Ростова отсудили у S7 за задержанный рейс 145 тысяч рублей Авиаперевозчик "Азимут" совершил первый рейс из РостоваУтренний рейс в Санкт-Петербург запустили из Ростова
#Новости#Тат Гаспарян#Происшествия#Видео
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00