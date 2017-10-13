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Posted 13 октября 2017, 10:51

Published 13 октября 2017, 10:51

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Долг в 38 млн руб взыскал суд с "ТАНТК им. Бериева" в Ростовской области

13 октября 2017, 10:51
Арбитражный суд Ростовской области решил частично удовлетворить иск на 49,074 миллиона рублей ООО "Интехника" к "Таганрогскому авиационно-техническому комплексу имени Бериева", следует из документов в электронной картотеке.

"По решению суда "ТАНТК имени Бериева" заплатит 38,7 миллиона рублей долга, в том числе 10,4 миллиона рублей пени и 200 тысяч рублей судебных издержек, в остальной части иска суд отказал", - сказано в сообщении.

Дело возбуждалось в категории экономических споров по гражданским правоотношениям относительно невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки.

ООО "Интехника" выполняет функции управляющей компании на основе прав, делегированных зарубежными компаниями по производству металлорежущих и вспомогательных инструментов.

Основной деятельностью "ТАНТК им. Бериева" является производство авиатехники, большая часть которой поставляется для Минобороны РФ.

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