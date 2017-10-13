Долг в 38 млн руб взыскал суд с "ТАНТК им. Бериева" в Ростовской области

Posted 13 октября 2017, 10:51
Published 13 октября 2017, 10:51
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
"По решению суда "ТАНТК имени Бериева" заплатит 38,7 миллиона рублей долга, в том числе 10,4 миллиона рублей пени и 200 тысяч рублей судебных издержек, в остальной части иска суд отказал", - сказано в сообщении.
Дело возбуждалось в категории экономических споров по гражданским правоотношениям относительно невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки.
ООО "Интехника" выполняет функции управляющей компании на основе прав, делегированных зарубежными компаниями по производству металлорежущих и вспомогательных инструментов.
Основной деятельностью "ТАНТК им. Бериева" является производство авиатехники, большая часть которой поставляется для Минобороны РФ.
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